За год средняя зарплата калининградцев выросла на 7 процентов

Медианная предлагаемая зарплата в Калининградской области за последний месяц составила более 47 000 рублей, что на 7% или 3 000 рублей больше, чем в начале лета 2021 года.

По данным hh.ru, сильнее всего (больше чем на 10%) зарплатные предложения выросли сразу в девяти профессиональных сферах: «Наука, образование» (+25%), «Консультирование» (+36%), «Добыча сырья» (+13%), «Закупки» (+24%), «Высший менеджмент» (+12%), «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (+13%), «Маркетинг, реклама, PR (+16%), «Производство» (+17%). Также работодатели за год увеличили предлагаемый доход в вакансиях для специалистов сферы искусства (+19%).

Заметно снизились предлагаемые заплаты в сфере «Домашний персонал» (-37%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (-7%), а также «Госслужба» (-1%).