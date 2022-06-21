Алиханов призвал туристов не бояться слова «блокада»

Вечером в понедельник, 20 июня, губернатор записал в своем Telegram-канале. очередное видеообращение, посвященное ситуации с транзитом санкционных товаров через Литву. В конце ролика Антон Алиханов обратился к туристам.

- Всех туристов прошу не пугаться слова «блокада», - сказал глава региона. - Все у нас хорошо. Магазины полны, побережье ждет вас - приезжайте, отдыхайте.

По словам губернатора, самолеты продолжают активно летать - сегодня аэропорт «Храброво» принимает до 50 рейсов в день .

- Ждем вас в гости! - закончил речь Антон Алиханов.