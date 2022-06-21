Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июня 2022 7:04

Очевидцы: В Калининграде молния ударила в жилой дом

Видео появилось в соцсетях
Николай Литвинов
.

.

Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В Калининграде мощный разряд молнии, по словам очевидцев, в попал в жилой дом. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 19 июня. Видео появилось в сообществах «Янтарный ДЛБ» и «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Адрес дома, в который угодила молния, не уточняется. Информации о пострадавших тоже нет.

- Говорили, что лишь свет вырубило, - написали калининградцы в комментариях.

Отметим, что сегодня утром МЧС предупредило о прохождении в Калининградской области нового грозового фронта. Жителей региона призывают соблюдать осторожность.