Очевидцы: В Калининграде молния ударила в жилой дом

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

В Калининграде мощный разряд молнии, по словам очевидцев, в попал в жилой дом. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 19 июня. Видео появилось в сообществах «Янтарный ДЛБ» и «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Адрес дома, в который угодила молния, не уточняется. Информации о пострадавших тоже нет.

- Говорили, что лишь свет вырубило, - написали калининградцы в комментариях.

Отметим, что сегодня утром МЧС предупредило о прохождении в Калининградской области нового грозового фронта. Жителей региона призывают соблюдать осторожность.