В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 21 июня нет света и воды

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В Калининграде во вторник, 21 июня, отключено электричество в домах на 12 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Барнаульская, 5 «а».

До 18 часов электричество отключено на ул. А. Суворова 40, 42, ул. Нансена 74б, 77а, 78б, 79, 74-86, 86а, ул. Полк. Ефремова 2-12, ул. Гайдара 120 (корпус 3,4.

До 20 часов света не будет на ул. Красная 285, 292, ул. Велижская 1-17, 29, 2-14, 22-34, 38, 40, ул. Псковская 43, 47, ул. Невельская 19-29, 33, 35, 22-34, 38, ул. Рыбников 75, 77.

До 16 часов - на ул. Соколиная 2в, 4,6, 36-40, 11-19, 25-31, 35,37, ул. Кировоградская 1, 7-11, 17-27, 6-10, 20-30, 34.

До 18.00 не будет воды в домах по ул. Полк. Ефремова 8,10,12.

Для установки водомерного узла до 18 часов также отключат от водоснабжения дом 6 «а» по ул. Портовой.