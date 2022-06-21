Секретарь Совета Безопасности Патрушев проведет совещание в Калининграде

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник, 21 июня, прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область на совещание по национальной безопасности на северо-западе России. Об этом пишет «РИА Новости».

По данным издания, совещание состоится на фоне тревожной ситуации, связанной с объявленным Литвой эмбарго на транзит с основной территории России ряда товаров, попавших под европейские санкции.

Во время поездки у Патрушева также запланирована отдельная беседа с полпредом и с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.