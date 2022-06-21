Под Зеленоградском уголовники украли с территории базы 600 литров топлива

В Зеленоградском районе оперативники уголовного розыска раскрыли крупную кражу топлива с территории дорожно-строительной компании. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл 14 июня в посёлке Холмогоровка. Пропажу горючего утром обнаружили сотрудники организации. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что двое подозреваемых проникли на базу, перерезав заграждение из колючей проволоки.

Злоумышленники нашли 20-литровые канистры и при помощи шланга слили из автомобилей 600 литров дизельного топлива, причинив ущерб на сумму 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий воров задержали. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители в возрасте 38 и 30 лет.

Похищенное изъято. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.