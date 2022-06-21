Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
В Калининграде за сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания выявлены в 8 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 14 человек.
В каких городах области за сутки выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Гурьевский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 2,
Краснознаменский городской округ – 1,
Советский городской округ – 2,
Мамоновский городской округ – 1,
Неманский городской округ – 1.