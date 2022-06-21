Власти Калининграда отказались от фейерверка на День города

. Фото: Александр КАТЕРУША

Бюджет Дня города составит более 8 млн рублей. Об этом во вторник, 21 июня, сказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Эта суммы была запланирована и принята в прошлом году. Мы ее не увеличивали и не уменьшали. Основное отличие этого Дня города от предыдущих – мы делаем его на пяти площадках в Калининграде, чтобы приблизить праздник к людям. Не люди приходят на праздник, а праздник приходит к людям.

Елена Дятлова отметила, что в прошлом году праздник не состоялся, его несколько раз переносили.

- Мы хотели сделать совместный праздник по Дню города и 75-летию образования Калининградской области. Не получилось. Надеюсь, в этом году погода позволит провести мероприятия на должном уровне, - говорит Елена Дятлова. - Концертная программа в Центральном парке будет закончена в 21:00. Фейерверка не будет. Считаю, что в такое непростое время, наверное, неправильно было бы закладывать деньги на фейерверки. А праздник мы постараемся обеспечить!

День города Калининграде пройдет с 8 по 10 июля.