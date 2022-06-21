Оппозиция литовского Сейма усомнилась в законности запрета транзита в Калининградскую область

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Шумиха вокруг запрета на железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область не утихает и в самой Литве. Как сообщает портал zanedeliu.lt , сомнения в законности такого решения высказала оппозиция.

- У нас есть много опасений и вопросов, не является ли это даже каким-то национальным перформансом, – заявил сегодня журналистам председатель Демократического союза «Во имя Литвы», экс-премьер страны Саулюс Сквернялис. - Оппозиция сегодня обсуждает, видимо, будем искать и задавать вопросы, связанные с санкциями ЕС, их применением для этого транзита в Калининградскую область, из России в Россию через Литву, нюансам договоренностей ЕС-Россия, а также и межгосударственных договоров между Литвой и Россией, нет ли предусмотренных исключений, или же это полностью соответствует духу санкций и договоренностей.

Во вторник накопившиеся вопросы представители оппозиционной партии планируют задать на пленарном заседании премьер-министру Стране Ингриде Шимоните.