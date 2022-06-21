Елена Дятлова: Калининградцы жалуются на пластиковую дорожную разметку

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Калининградцы жалуются на дорожную разметку, выполненную из пластика – в дождь на ней становится скользко. Об этом во вторник, 21 июня, сказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- По ГОСТу разметка может наноситься пластиком или краской. Калининградцы жалуются на то, что пластиковая разметка скользкая во время дождей. Я попросила коллег еще раз вернуться к этому вопросу. Конечно, пластиковая разметка делается исключительно по ГОСТу. Но если это неудобно людям, то рассмотреть добавление в пластик абразивных элементов для того, чтобы уменьшить скользкость, – сказала сити-менеджер.

Елена Дятлова отметила, что если специалисты найдут технологии добавления абразива в пластик, то их будут использовать на улицах Калининграда.