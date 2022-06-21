Патрушев: Совет безопасности уделяет постоянное внимание Калининградской области

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Совет безопасности уделяет постоянное внимание Калининградской области. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев на встрече с губернатором Антоном Алиханов, передает правительственная пресс-служба.

«Участники встречи обсудили вопросы обеспечения бесперебойного функционирования энергетической системы Калининградской области, обслуживание подводной волоконно-оптической линии связи региона с другими субъектами РФ. Кроме того, была затронута тема обеспечения населения приграничных районов области мобильной связью и устойчивым российским радиовещанием, проблемы транспортной доступности Калининградской области», - заявили в пресс-службе правительства.

В ходе переговоров также рассматривались вопросы ограничения грузового транзита между Калининградской областью и территорией «большой» России.

«В последнее время произошли определенные дополнительные угрозы, вызовы. Это связано и с санкциями в целом Евросоюза, и с теми решениями, которые приняты в Литве», - сообщил Николай Патрушев.