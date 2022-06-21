Патрушев – о блокаде Калининграда: Жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Россия в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области. Жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе рабочего визита в регион, пишет «РИА Новости».

По словам Патрушева, обстановка в пограничной сфере на территории округа формируется в условиях наращивания НАТО «военного и разведывательного присутствия вблизи госграницы России, а также под воздействием беспрецедентного политического, информационного и экономического давления Запада».

«Последний пример тому - блокада Литвой с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права, транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», - цитирует издание слова секретаря Совбеза.

Напомним, Литва с 18 июня ограничила ж/д транзит в Калининградскую области части грузов, попавших под европейские санкции.