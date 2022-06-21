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Общество21 июня 2022 10:11

Жителю Черняховска грозит до 7 лет за незаконную рубку деревьев

Ущерб лесному фонду оценили в 5 млн рублей
Виктор Сергеев

Житель Черняховска стал фигурантом уголовного дела за незаконную рубку деревьев в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД,

42-летний мужчина нанял троих работников и совместными усилиями они спилили 18 дубов и 1 березу. Ущерб оценили в 5 млн рублей.

По данным полиции, его помощники не знали, что у их нанимателя не было разрешительных документов.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции изъяла бензопилы и автомобиль, на котором подозреваемый перевозил спилы деревьев. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.