На Балтийской косе установили стационарный туалет

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Фото: vk.com
В этом году отдыхающих на Балтийской косе ожидает приятный сюрприз. Там установили настоящий, комфортабельный стационарный туалет на две кабинки, сообщается на странице комитета городского хозяйства Балтийска в «Вконтакте».
Пользоваться этим благом цивилизации смогут и люди с ограниченными физическими возможностями. По крайне мере, на двери одной из кабинок есть соответствующий знак доступности.
Помимо туалета, на Балтийской косе появился и душ.
Построить эти блага удалось благодаря выигранной заявке в ежегодном конкурсе «Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградских области в 2022 году» в номинации «Проект по благоустройству пляжа Балтийской косы в районе Гданьского залива».