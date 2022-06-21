В 2022 году в Калининграде расселят 150 квартир в аварийных домах

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150 квартир в аварийных домах решено расселить в 2022 году. Жителям предоставят новые квартиры. Об этом во вторник, 21 июня, сказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- На 38 жилых помещений были проведены торги в прошлом году. 66 торгов мы закончили в начале июня. Нам остается порядка 40 торгов провести в текущем году. Предоставление квартир будет в четвертом квартале этого года, - сказала Елена Дятлова, отметив, что квартиры расселяют в многоквартирных домах.

По словам главы администрации, у жителей города, проживающих в аварийных домах, есть возможность взять компенсацию деньгами.

- И такие случаи у нас есть. Порядка 4 семей изъявили желание получить деньги как компенсацию за аварийные квартиры. Большинству же людей мы предоставляем квартиры в новых домах, - говорит Елена Дятлова. - Нашей задачей всегда является предоставить должное жилье. А «аварийщикам» мы предоставляем не «серый ключ», а квартиры с полной отделкой. Также задача сэкономить деньги муниципального и областного бюджета. В прошлом году мы покупали жилье у частных застройщиков. В этом году изменили схему взаимодействия и работаем с правительственным фондом. Это позволяет зафиксировать цену приобретения ниже, чем средняя на рынке.