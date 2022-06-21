Пиво, обои и посуда: опубликован список товаров, запрещенных для транзита в Калининград

. Фото: Александр Подгорчук

С 18 июня вступил в силу запрет на транзит в Калининградскую область санкционных товаров через территорию Литвы. Региональное министерство экономического развития опубликовало полный перечень таких грузов .

Как и сообщал ранее губернатор, в список попали десятки товаров для ремонта и строительства (от текстильных обоев до арматуры), а также минеральные или химические удобрения, новые и подержанные шины, косметика, парфюмерия и многое другое. Отдельно перечисляются предметы роскоши. Среди них - спиртные напитки стоимостью от 300 евро за единицу (около 17 600 рублей по текущему курсу): пиво из солода, вермут и прочие вина из свежего винограда, шампанское, трюфели и т.д. К роскоши отнесли и различную технику и электронику стоимостью более 750 евро (44 000 рублей): смартфоны, микроволновки, морозильники и др.

Уточним, что некоторые позиции из списка попадут под запрет позже. Часть товаров нельзя будет перевозить транзитом с 10 июля, часть - с 10 августа. А топливо, например, и вовсе окажется под запретом только 5 декабря.