На Куршской косе сняли передачу о природе для ТВЦ

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе отработала съемочная группа канала ТВЦ. Передачу зрители увидят осенью.

- На сентябрь планируется выпуск программы «Страна чудес» с Ириной Бажановой, посвященный Калининградской области. Снимали, в том числе на Куршской косе. В гостях у орнитологов посчастливилось увидеть иволгу, редкую птицу, давно не залетавшую в ловушки, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе нацпарка.

За день до этого на Куршской косе телеканал «Моя планета» снимал очередной выпуск программы «Один день в городе». Несколько минут в передаче будет посвящено Куршской косе.