В Калининграде присяжные оправдали мужчину, вонзившего нож в шею оппоненту

В Калининграде прокуратура добилась отмены оправдательного приговора по уголовному делу о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре 2020 года обвиняемый в ходе конфликта в кафе на проспекте Мира, нанес своему оппоненту ножевое ранение в область шеи. Пострадавшему оперативного оказали помощь, и он остался жив.

В марте этого года на основании вердикта присяжных заседателей поножовщику был вынесен оправдательный приговор.

Прокуратура подала апелляцию и судебная коллегия по уголовным делам областного суда отменила оправдательный приговор. В настоящее время уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.