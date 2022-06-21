В Калининграде мошенники пытались украсть 28 земельных участков

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которых обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, обвиняемые представили в МФЦ поддельные документы и мэрии Калининграда о предоставлении им бесплатно 28 участков на территории СНТ «Летнее» стоимостью 17,8 млн рублей. Однако Россреестр провел проверку и выяснил, что не было соответствующего постановления главы города, и отказался регистрировать право собственность.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Калининград, направлено в суд для рассмотрения по существу.