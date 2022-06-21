В школе на улице Рассветной в Калининграде откроют 11 первых классов

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Школа на улице Рассветной в Калининграде примет детей 1 сентября, в ней организуют 11 первых классов. Об этом рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

- Сейчас идет процедура подачи заявлений в первый класс. Первоначально в школе №59 мы планировали открыть шесть первых классов. Но заявлений такое количество, что, скорее всего, их будет одиннадцать. Приказ о зачислении первоклассников будет принят в начале июля и опубликован на сайте школы, - сказала Елена Дятлова.

Сити-менеджер отметила, что с 30 июня начнется прием заявлений, которые окончили 9 класс и могут подать документы на зачисление в 10 классы.

- Пока планируется в школе открыть четыре десятых класса и принять в них порядка 110 человек, - сказала Елена Дятлова.

Уже с 11 июля учебное заведение будет принимать заявления от родителей, которые хотят перевести детей из других школ в школу №59.