23 июля ограничат движение транспорта по Приморскому кольцу и части Зеленоградска

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

23 июля вКалининградской области пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR KALININGRAD 2022. Как сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры, с 6 утра до 16 часов планируется временное ограничение движения транспорта на следующих автомобильных дорогах:

- «Приморское полукольцо» в направлении Калининград - Светлогорск (подъезды к аэропорту «Храброво», а также подъезд к г. Светлогорск и г. Пионерский не ограничиваются);

- «Калининград - Зеленоградск» (на участке от «Приморского полукольца» до перекрестка с круговым движением при въезде в г. Зеленоградск);

- «Сосновка – Куршская Коса» (от автодороги «Калининград - Зеленоградск» до «Зеленоградск – Морское»);

- «Зеленоградск – Морское» (в районе городской парковки (парковка также будет закрыта);

- г. Зеленоградск, ул. Тургенева (в направлении г. Зеленоградск – г. Калининград);

- г. Зеленоградск, ул. Окружная (в направлении Национальный парк «Куршская коса» - Калининград);

- г. Зеленоградск, ул. Московская (на участке автомобильной дороги от городского кладбища до Национального парка «Куршская коса»)

- г. Зеленоградск, ул. Подлесная.