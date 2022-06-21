Елена Дятлова пообещала обратить внимание на проблемный пешеходный переход у Центрального рынка

Недавно на проблемном переходе сбили человека. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Калининграда взялись за регулирование светофоров. Им помогают записи с камер «Безопасного города». Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова.

- Я вынуждена признать, что мы долгое время не уделяли должного внимания светофорному регулированию в Калининграде. Важно разводить фазы работы светофоров, пропускать пешеходов, правильно организовывать поток транспортных средств. Мы этим занимаемся, - сказала Елена Дятлова.

По ее словам сейчас специалисты мэрии смотрят записи с камер системы «Безопасный город», чтобы выявить наиболее проблематичные пешеходные переходы в Калининграде.

- Мы поднимаем записи, сделанные в будние дни и выходные, летом и зимой. Дальше принимаем решение и перестраиваем работу светофорного объекта. После перестройки снова мониторим обстановку, просматриваем записи камер наблюдения, - сказала Елена Дятлова.

Глава администрации города пообещала обратить внимание на проблемный пешеходный переход возле Центрального рынка на улице Черняховского. Там ежедневно создается конфликтная ситуация между автомобилями и пешеходами. Последние рискуют быть задавленными. Сложность этого перехода состоит в том, что когда для пешеходов загорается зеленый, со стороны площади Победы продолжают ехать автомобили. Как правило 1-2 машины пытаются проскочить в самый последний момент, пересечь «зебру». Ситуация усложняется тем, что часто крайнюю полосу занимают автобусы или маршрутки. Тогда автомобилисты не видят пешеходов, которые уже начинают движение на свой зеленый свет. Итог – ДТП. Там, напомним, недавно, сбили 30-летнего мужчину.