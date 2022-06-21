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В Калининградской области стартовала приемная кампания в вузы и колледжи. Прием документов продлится в вузах до 25 июля, в колледжах – до 15 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сейчас в области работают17 учреждений среднего профобразования и 12 университетов.

Вице-премьер Илья Баринов сообщил, что «по приоритетным специальностям (IT, судо- и машиностроение) в этом году дополнительно введено 500 новых бюджетных мест в колледжах. Всего на уровне среднего профессионального образования число бюджетных мест увеличено до 3,4 тысячи. Кроме того, по итогам публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема на новый набор в вузах Калининградской области установлено 3,4 тысячи бюджетных мест, что более чем на 8 процентов больше по сравнению с прошлым учебным годом.

Все специальности синхронизированы с региональным рынком труда, обучение ведется по востребованным в Калининградской области профессиям, заявили в пресс-службе регионального правительства.