Елена Дятлова – о запуске трамвая №4: Мы считаем деньги, которые необходимо вложить в реконструкцию

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На проспекте Мира в Калининграде заканчиваются ремонтные работы. Трамвай №3 (от Южного вокзала до Центрального парка) поедет к концу июля. Об этом сказала глава администрации города Елена Дятлова. Она также отметила, что власти просчитывают экономическую составляющую маршрута №4, который раньше ходил по проспекту Победы.

- Мы считаем экономику и денежные средства, которые необходимо вложить в реконструкцию трамвайных путей. Надо понимать, будет ли там пассажиропоток. Любые капитальные вложения в такого рода инфраструктуру – достаточно серьезные. Они должны быть экономически обоснованы. Решение не принято, мы занимаемся расчетами, – сказала Елена Дятлова.

Ранее во время «прямой линии» губернатор области Антон Алиханов рассказал о том, что региональные власти планируют восстановить старые трамвайные маршруты и, возможно, в новые микрорайоны города будут ходить трамваи.