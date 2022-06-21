В праздничные июньские дни Калининградскую область посетили 18 тысяч туристов

В период с 11 по 13 июня, когда страна отмечала День России, в Калининградскую область приехали 18 тысяч туристов. Статистикой поделился министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Загрузка коллективных средств размещения в Калининграде и на побережье составила 91%, что несколько ниже показателей прошлого года: в прошлом году в период с 12 по 14 июня средняя загрузка достигала 95%. – сообщил министр.

По его данным, стоимость проживания в номере 3 звезды в период длинных июньских выходных относительно аналогичного периода прошлого года снизилась на 14%, составив около 5,5 тысяч рублей против 6.4 тысячи рублей в 2021 году.

Среди объектов туристского показа лидерами по посещаемости традиционно остаются Калининградский зоопарк (13,4 тыс. чел. в июньские праздничные выходные), Музей мирового океана (11,2 тыс. чел), Кафедральный собор (5,6 тыс. чел).