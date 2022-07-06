В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 6 июля нет света и воды

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В Калининграде в среду, 6 июля, в течение дня отключено электричество в домах на 10 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18.00 от электричества отключены дома по ул. ул. Марш. Баграмяна 34(СОШ № 35), пр-кт Московский 12, 12а, 14, 24, ул. Ген. Буткова 10-16; ул. Бассейная 7, 23-31, 35, 30-36, ул. Белинского 1, 2-16, ул. Воздушная 80 К-2, ул. Художественная 9-11, К-1,2; - снт «50 лет Октября», снт «Кедр», снт «Янтарь 2»

До 13.00 от энергоснабжения отключены дома по ул. Адмиральская 1, 3, 3а, 6, 8, ул. Закавказская 16-16а, ул. Каштановая аллея 15;

Подача воды остановлена в дома по ул. Ю. Гагарина 72-76, ул. Молодой гвардии 1-11, 15-17, 2-6, 14-32, ул. Пригородная 4, 18-20, 15, ул. Танковая 15 до 16.00.