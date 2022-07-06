Калининградец пытался украсть из строймагазина электроинструменты

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде наряд Росгвардии задержал мужчину, который совершил кражу в строительном магазине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Согласия. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который пытался скрыться от службы контроля с неоплаченным товаром. Зайдя в торговый зал, взял со стеллажа угловую шлифовальную машину стоимостью более 12 тысяч рублей, а затем направился к выходу и предпринял попытку скрыться с похищенным товаром.

38-летний калининградец передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.