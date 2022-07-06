Калининградец погасил полумиллионный долг по алиментам, чтобы выехать из области

. Фото: Служба судебных приставов

Приставы заставили жителя Калининграда погасить долги по алиментам на содержание сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина выплачивал алименты на содержание сына нерегулярно и не в полном объеме, в результате накопилась задолженность 525 тысяч рублей.

У должника не было денег на счетах или имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. Вместе с тем судебный пристав установила, что мужчина трудоустроился в транспортную компанию и по роду деятельности должен периодически выезжать за пределы Калининградской области, а значит, пересекать госграницу.

Чтобы побудить отца погасить задолженность перед сыном, было вынесено постановление о запрете на выезд из Российской Федерации. Эта мера сразу подействовала: через несколько дней 525 тысяч поступили на депозитный счет отделения и были направлены взыскателю. Более того, мужчина уже перечислил текущий платеж за июль.