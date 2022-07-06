Сборная области по акробатическому рок-н-роллу выиграла Спартакиаду учащихся России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Архангельске прошли финальные соревнования крупнейшего летнего национального комплексного турнира среди атлетов школьного возраста по акробатическому рок-н-роллу. Лучшей из 23 команд стала калининградская сборная, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Обладателей девяти комплектов наград определяли свыше 50 участников. Абсолютную победу одержали неоднократные триумфаторы национальных, континентальных и мировых турниров Арина Глебова и Максим Багдасарян из областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва.

Подопечные Марины Московской первенствовали в двух дивизионах среди юношей и девушек: «А класс-микст» и «B класс-микст». Вместе с пятью баллами Софии Самусенко и Маркуса Чаплыгина за выступление в категории «буги-вуги» калининградцы набрали рекордные 205 очков и опередили на пьедестале почета сверстников из Санкт-Петербурга и Москвы.