В области более 100 детей-сирот купили квартиры по жилищным сертификатам

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С мая 2021 года в Калининградской области выдано 182 жилищных сертификата, 62% из которых уже реализованы. Статистика показывает, что больше всего квартир и домов приобретено в Калининграде, Советском и Черняховском округах, сообщает пресс-служба министерства социальной политики.

Напомним, с мая 2022 года размер жилищного сертификата увеличен на 55% – с 1 622 709 до 2 517 933 рублей. Индексация распространяется и на те сертификаты, которые дети-сироты уже получили, но не успели ими воспользоваться.

«Мы за два месяца выдали 14 сертификатов увеличенного номинала, еще свыше сорока из ранее выданных проиндексировали. По одиннадцати документам с новым размером уже приобретены жилые помещения в семи округах региона, а также в областном центре. Одно из основных преимуществ такой меры поддержки – возможность сделать самостоятельный выбор, купить жильё подходящей площади и в наиболее удобном для жизни муниципалитете», – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

В министерстве отметили, что в регионе по-прежнему предоставляются квартиры для лиц из категории детей-сирот. С начала года 56 человек уже получили ключи от недвижимости. У молодых людей есть выбор: ждать готовое жильё или купить его самостоятельно на средства выплаты. Обладатель сертификата также может в любой момент от него отказаться в пользу готовой квартиры. Такое право за ним сохраняется до тех пор, пока сертификат не использован.