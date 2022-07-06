Пьяная калининградка украла из комиссионного магазина телефон за 127 тысяч рублей

В Калининграде полиция раскрыла кражу дорогостоящего мобильного телефона из комиссионного магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 32-летняя женщина пришла комиссионный магазин на улице Карташева, чтобы сдать свой мобильник стоимостью 4000 рублей. Когда продавец отвлекся, злоумышленница схватила лежавший на столе гаджет за 127 тысяч рублей и скрылась.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемой и задержали ее спустя два часа. К тому времени женщина выбросила телефон, испугавшись содеянного, потом самостоятельно его искала, но неудачно. Оказалось, что мобильник нашли соседи, а сотрудники полиции его изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.

Теперь воровке грозит до 4 лет лишения свободы.