Алиханов предложил построить выделенные трассы в Калининград через Литву

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При согласии Литвы можно построить выделенные железную и автомобильную дороги, соединяющие основную территорию России и Калининград. Об этом заявил губернатор Калининградской области в интервью РИА «Новости».

«У нас железная дорога очень много обеспечивает, и нам нужна железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует. Можно построить параллельную: например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией», - цитирует издание слова калининградского губернатора.

По словам Алиханова, речь идет о грузовом движении, но можно рассмотреть и возможность пассажирских перевозок.

«Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать. Хайвей такой, как ж/д, так и автомобильный, без возможности свернуть в Литву в сторону Калининграда. Почему бы и нет?» - добавил он, уточнив, что технически реализовать подобный проект можно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.