В Калининграде установят скульптуру Зураба Церетели

Примерно так будет выглядеть скульптура. Фото: Музей Мирового океана.

В Калининграде на территории Фридрихсбургских ворот хотят установить скульптурную композицию авторства Зураба Церетели. Как сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, скульптуру автор подарит музею.

Ранее Фридрихсбургские ворота, где в крепости когда-то учился молодой Петр, стали базой музейного проекта «Петровский центр».

. Фото: Музей мирового океана

Как сообщила директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, скульптурная композиция воссоздаст образ юного Петра, который вдохновлен бесконечной жаждой знаний.

Это будет фигура высотой 2.3 метра на 3-метровом постаменте. Бронзовый Петр в форме и высоких сапогах бежит, размахивая детской саблей. Один сапог мальчика со шпорой, а второй – без.

- Мы рады, что в Калининградской области появится новая достопримечательность, которая послужит укреплению исторической памяти, будет способствовать сохранению единого культурного пространства России и Калининградской области как ее части, поможет делу воспитания молодого поколения, - сказал Зураб Церетели.

Торжественное открытие скульптурной композиции запланировано на 27 августа, день проведения фестиваля «Водная ассамблея», который в этом году посвящен 350-летию Петра Первого.