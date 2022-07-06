Калининградец получил 3 года условно за присвоение федерального гранта

В Калининграде вынесли приговор руководителю Фонда социальных инициатив, которого обвиняли в хищении денег. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2015 году директор Фонда социальных инициатив граждан Калининградской области присвоил часть средств, поступивших из федерального бюджета в виде гранта на реализацию проекта в области образования, искусства и культуры «Мастерская фотографии «Фотозавод», в сумме более 600 тыс. рублей.

Деньги директор фонда перевел на счета подконтрольного ему юридического лица, а затем на счет, открытый на его имя. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый возместил причиненный ущерб в полном размере.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с назначением штрафа.