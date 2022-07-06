Калининградцу не разрешили провезти в область 23 кг колбасы и молочки

Сотрудники Россельхознадзора запретили жителю Калининграда провезти в область свыше 20 килограммов мясоколбасных изделий и молочной продукции из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Калининградец пытался провезти в ручной клади 23 килограмма мясной и молочной продукции без разрешения и без ветеринарного сертификата

В Россельхознадзоре напоминают, что разрешается ввоз до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза.