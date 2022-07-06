Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2022 11:01

Калининградцу не разрешили провезти в область 23 кг колбасы и молочки

Ввоз груза запрещен
Виктор Сергеев

Сотрудники Россельхознадзора запретили жителю Калининграда провезти в область свыше 20 килограммов мясоколбасных изделий и молочной продукции из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Калининградец пытался провезти в ручной клади 23 килограмма мясной и молочной продукции без разрешения и без ветеринарного сертификата

В Россельхознадзоре напоминают, что разрешается ввоз до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза.