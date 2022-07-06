На перевозку грузов в Калининград вскоре встанет шестое судно

На регулярную морскую линию между портами Бронка и Калининград в ближайшее время выйдет новый сухогруз. Как сообщает Интерфакс, он станет вторым судном на этой линии и шестым - на маршрутах между Калининградской областью и основной территорией РФ.

По данным издания, на линию калининградского морского транзита становится грузовое судно СТК-1004. 7-8 июля судно встает в порту Бронка под погрузку и через два дня выйдет в свой первый рейс в Калининградский морской торговый порт.

Судно СТК-1004 является универсальным сухогрузом грузовместимостью 1,55 тыс. тонн. Оно может взять на борт 78 TEU (контейнер в 20-футовом эквиваленте), имеет два трюма, 5 розеток для рефрижераторных грузов, на крышках трюмов размещаются контейнерные грузы.