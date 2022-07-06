Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде за сутки выявили 22 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 7 человек.
В каких городах области за сутки выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 1,
Светлогорский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ – 1,
Неманский городской округ – 1.