Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде за сутки выявили 22 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 7 человек.

В каких городах области за сутки выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 4,

Гвардейский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 1,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1.