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Общество6 июля 2022 14:25

Судебные приставы разыскивают калининградца, который скрылся с дочерью, чтобы не отдавать ее матери

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде приставы объявили в розыск мужчину, который скрылся с дочерью, чтобы не отдавать ее матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

По решению суда мужчина должен был передать ребенка матери, однако он скрылся.

В розыск объявлен Соболь Александр Григорьевич 1977 года рождения и Соболь Екатерина Александровна 2020 года рождения.

УФССП России по Калининградской области просит граждан, располагающих информацией о их месте нахождения, позвонить по номеру круглосуточного телефона дежурной части 8 (4012) 693-800. Сообщить сведения можно анонимно.