Житель Калининграда угнал машину, ключи от которой нашел на улице

Ранним утром в полицию Московского района Калининграда поступило сообщение об угоне «Шкоды». Владелец сообщил, что машина была припаркована около дома по улице Нансена. Также мужчина заявил, что обнаружил пропажу ключей от машины.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий машина была найдена и установлена личность угонщика.

Как выяснилось, 25-летний местный житель возвращался домой, когда увидел лежащие на дороге ключи от автомобиля. Обнаружив машину с помощью обратной связи на брелке, мужчина открыл ее и решил покататься. На обратном пути злоумышленник пробил колесо и бросил автомобиль в Васильково, где его спустя два часа обнаружили полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное дело.