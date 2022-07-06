В областной библиотеке покажут картины калининградских художников

. Фото: Калининградская областная научная библиотека

В Калининградской областной библиотеке открыли выставку картин, которые были переданы библиотеке в период с 1980-го по начало 2000-х годов.

Посмотреть экспозицию можно в клубном зале.

«Большинство картин принадлежат калининградцам и художникам, которые внесли большой вклад в изобразительное искусство Калининградской области: например, А. М. Балабаев, Ю. И. Смирнягин, В. Н. Раюшкин и другие. Основным жанром полотен является пейзаж, выполненный мастерами в разных техниках», - рассказали в библиотеке.

Выставку дополняют советские издания областных художественных выставок, книги о творчестве народных художников России, графике, линогравюре, плакатном и декоративно-прикладном творчестве.

Выставка доступна в часы работы библиотеки. Вход свободный.