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Звезды6 июля 2022 14:33

В областной библиотеке покажут картины калининградских художников

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградская областная научная библиотека

В Калининградской областной библиотеке открыли выставку картин, которые были переданы библиотеке в период с 1980-го по начало 2000-х годов.

Посмотреть экспозицию можно в клубном зале.

«Большинство картин принадлежат калининградцам и художникам, которые внесли большой вклад в изобразительное искусство Калининградской области: например, А. М. Балабаев, Ю. И. Смирнягин, В. Н. Раюшкин и другие. Основным жанром полотен является пейзаж, выполненный мастерами в разных техниках», - рассказали в библиотеке.

Выставку дополняют советские издания областных художественных выставок, книги о творчестве народных художников России, графике, линогравюре, плакатном и декоративно-прикладном творчестве.

Выставка доступна в часы работы библиотеки. Вход свободный.