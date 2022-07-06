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Общество6 июля 2022 14:58

«Вас люди не знают и не видят»: Глава Калининграда попросил депутатов появиться на Дне города

Виктор Сергеев
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Фото: Горсовет Калининграда

Глава Калининграда – председатель горсовета Евгений Любивый призвал депутатов не игнорировать предстоящий День города и посетить праздничные мероприятия.

«Более двух лет мы не проводили День города из-за пандемии. На мой взгляд, великолепно организованная программа, огромный труд Алексея Николаевича (Силанова) и всей администрации. У меня просьба, пожелание проявить свою гражданскую позицию в качестве депутатов, появиться каждому на каком-то мероприятии. Вас люди не знают и не видят, - заявил глава города на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике. - Я не хочу вспоминать субботник с губернатором, на который практически никто не пришел, но давайте мы будем показывать депутатский корпус».

Напомним, День города в Калининграде будут отмечать с 8 по 10 июля.