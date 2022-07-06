Житель Черняховска напал с ножом на жену

На жителя Черняховска завели уголовное дело за разбойное нападение на собственную жену. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

53-летний мужчина пришёл в торговый центр на улице Калининградской, где его жена работала продавцом в одном из павильонов. Между ними началась словесная перепалка, в результате которой злоумышленник попытался отобрать у потерпевшей мобильный телефон, угрожая ножом.

На помощь женщине поспешили посетители торгового центра, после чего он скрылся с места происшествия.

Полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него нож. Также была установлена его причастность к краже банковской карты, принадлежащей его супруге.