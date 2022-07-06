В Калининграде владелец наркомагазина получил 6,5 лет строгача

Перебрав множество способов быстрого обогащения, 28-летний житель Калининграда решил остановиться на интернет-магазине по продаже наркотиков. В ноябре 2019 года принялся за дело: обнародовал информацию об имеющемся ассортименте и ценах, указал способы приобретения и оплаты в биткоинах.

Чтобы развернуться по-настоящему, новоявленный наркобарон подыскал себе компаньона, и процесс пошел. После приобретения крупной партии производного эфедрона его фасовали на дозы, организатор бизнеса оборудовал места закладок, фотографировал их и фиксировал координаты. Вся необходимая клиентам информация выгружалась на электронную витрину.

- При этом использовалась определенная терминология, обозначающая вид упаковки наркотиков, способ оборудования тайника и его местонахождение с привязкой к координатам на карте местности, - сообщили подробности в пресс-службе Ленинградского районного суда. - Кроме того, подсудимый занимался администрированием интернет-магазина, оплачивал его аренду на торговой площадке, размещал в нем рекламу, формировал позиции продаваемых наркотических средств, устанавливая на них цену.

Хозяин торговой точки выручал в месяц не менее 70 тысяч рублей, рассчитывая на большее. Однако 1 июня 2020 года полиция добралась до дельцов и прикрыла лавочку. Уголовное дело в отношении подручного наркоторговца выделено в отдельное производство, а его работодатель на днях свое уже получил. Кстати, свою вину он признал полностью и попросил рассмотреть дело в особом порядке, то есть без долгого и нудного процесса разбирательства. В этом есть резон: по закону в таком случае размер назначаемого наказания подсудимому не может превышать две трети максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи УК РФ. А подсудимому инкриминировали печально знаменитую 228-ю сразу в двух частях – 3-й и 4-й, и крупный размер предполагал долгое пребывание за решеткой.

Однако признание вины, раскаяние в содеянном и активное сотрудничество со следствием возымели свой эффект. Несостоявшемуся бизнесмену в исправительной колонии строгого режима придется провести только 6,5 лет.