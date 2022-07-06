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Политика6 июля 2022 16:50

На калининградских полигонах тренировались мотострелки Балтфлота

Экипажи боевых машин пехоты вели огонь по мишеням и совершенствовали элементы вождения
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

На специализированных полигонах в Калининградской области мотострелковые подразделения армейского корпуса Балтийского флота провели боевые стрельбы из вооружения боевых машины пехоты БМП-2. В общей сложности в мероприятиях было задействовано свыше 100 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.

Мишени имитировали гусеничную, колесную технику и живую силу противника.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в ходе практической части занятий экипажи отработали различные элементы вождения и успешно отстрелялись из штатного вооружения БМП. Огонь вели как по появляющимся, так и по движущимся мишеням на дистанциях от 300 до 900 метров. Особое внимание в ходе учения уделялось вопросам совершенствования слаженности подразделения и профессиональных навыков личного состава.