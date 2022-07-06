Под Калининградом неизвестный герой спас двух человек

Скорбный список жертв водной стихии сегодня едва не пополнился новыми именами, когда двух отдыхавших на Балтийской косе женщин стало уносить в открытое море отбойным течением.

Как рассказали очевидцы, многие из оказавшихся на пляже людей хотели прийти на выручку купальщицам, но не отваживались заходить далеко в воду. И неизвестно (хотя можно с уверенностью предполагать), чем бы все кончилось, если бы рядом не оказался профессиональный пловец. Неизвестный (стоит надеяться, только пока) герой смог достичь утопающих и помог обеим добраться до берега.