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Происшествия6 июля 2022 17:09

Под Калининградом неизвестный герой спас двух человек

Мужчина помог выбраться на берег купальщицам, которых уносило в море отбойным течением
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Скорбный список жертв водной стихии сегодня едва не пополнился новыми именами, когда двух отдыхавших на Балтийской косе женщин стало уносить в открытое море отбойным течением.

Как рассказали очевидцы, многие из оказавшихся на пляже людей хотели прийти на выручку купальщицам, но не отваживались заходить далеко в воду. И неизвестно (хотя можно с уверенностью предполагать), чем бы все кончилось, если бы рядом не оказался профессиональный пловец. Неизвестный (стоит надеяться, только пока) герой смог достичь утопающих и помог обеим добраться до берега.