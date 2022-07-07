Трое сбежавших из гусевского интерната подростков могут находиться в Калининграде

Слева направо: Егор Бандрыгин, Карина Сухомлинова, Кирилл Шмидт. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гусеве произошел массовый побег. «На волю, в пампасы» рванули трое несовершеннолетних воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток»: Егор Бандрыгин 2007 года рождения, Кирилл Шмидт 2006-го, ну а третьей в этой компании оказалась юная леди (хотя и самая старшая по возрасту, родилась в 2004-м) – Карина Сухомлинова.

Полицейские предполагают, что беглецы могли податься в Калининград, где, в отличие от райцентра, есть где разгуляться и легче затеряться. Всех троих объявили в розыск.

Приметы Егора Бандрыгина: на вид 16-18 лет, рост около 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные, глаза голубые. Был одет в спортивную кофту черного цвета, такие же спортивные брюки и кроссовки.

Приметы Карины Сухомлиновой: на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы длинные, темные, глаза карие. Одежда: кофта серого цвета, брюки черного цвета, кроссовки светлые с розовыми вставками.

Приметы Кирилла Шмидта: на вид 16-18 лет, рост около 175-180 см, среднего телосложения, волосы темные, коротко стриженные, глаза карие. На парне был темный свитер, черные брюки, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят позвонить по телефону дежурной части МО МВД России «Гусевский» 8 (40143) 3-24-10 или 02.