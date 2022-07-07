Калининградец одним ударом лишил своего приятеля зрения

Следственный отдел ОМВД России по Гурьевскому району возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, который в апреле жестоко избил односельчанина.

Дело было в поселке Поддубное. Участковые уполномоченные полиции восстановили последовательность событий и выяснили, что поначалу фигурант и его 43-летний знакомый мирно распивали спиртное. Но что-то пошло не так, вспыхнула ссора, и более молодой из собутыльников с размаху ударил другого в левый глаз. А поскольку на правый тот уже был слеп, для потерпевшего все завершилось полной потерей зрения. Бедолагу доставили в больницу, ну а врачи уведомили о криминальном пациенте правоохранителей.

Как сообщили, в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый в преступлении был задержан и запираться не стал, признав вину. До суда его оставили на свободе под действием подписки о невыезде, но за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью драчун может лишиться свободы на срок до 8 лет.