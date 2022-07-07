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Происшествия7 июля 2022 7:55

Под Калининградом насмерть разбился мотоциклист

Сначала 36-летний байкер наехал на бетонную плиту, а затем врезался в дерево
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Водитель мотоцикла скончался на месте ДТП.

Водитель мотоцикла скончался на месте ДТП.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В девятом часу вечера 6 июля в городе Приморске около дома 12 по Калининградскому шоссе мотоциклист наехал на бетонную плиту слева по ходу движения. Байком марки BSE Z5 250 управлял 36-летний мужчина, который почему-то предпочел ехать по тротуару.

После наезда уже неуправляемый мотоцикл продолжил движение и врезался в придорожное дерево. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, от полученных травм водитель скончался до прибытия скорой помощи.