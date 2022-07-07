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Происшествия7 июля 2022 8:11

В Калининграде пенсионерка пострадала после падения в автобусе

Водитель уверяет, что был вынужден резко затормозить, чтобы избежать столкновения с другой машиной
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

В Калининграде произошел очередной инцидент, подтверждающий, что поездка в городском транспорте порой чревата неприятными неожиданностями.

Около полудня 6 июля на площади Василевского водитель автобуса МАЗ затормозил так резко, что стоявшая в проходе между креслами 60-летняя пассажирка не удержалась на ногах. В результате падения пенсионерка получила телесные повреждения.

Как уверял автоинспекторов сам автобусник, он был вынужден совершить изначально не предусмотренный маневр, чтобы избежать столкновения со впередиидущим автомобилем. Якобы тот неожиданно сбросил скорость и стремительно свернул направо. Насколько этот рассказ соответствует действительности, устанавливается.