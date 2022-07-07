Двое калининградцев попали под уголовку за спиленные грабы

Готовь сани летом… и дрова тоже. Именно этим принципом руководствовался 50-летний житель города Немана вместе со своим 53-летним приятелем из Славского района.

Прибыв в Большаковское участковое лесничество на автомобиле Jeep Cherokee с прицепом, мужики принялись споро загружать уже спиленную древесину. Но процесс не удалось довести до конца из-за появления сотрудников Госавтоинспекции, которые поинтересовались, откуда 1,6 кубометра граба. Впрочем, и так было понятно…

В отношении дровозаготовителей возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу.